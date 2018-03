16.03.2018, 08:58 Uhr | dpa

Der starke Ostwind drückt Ostseewasser in die Flensburger Förde - am Freitagmorgen hat es deshalb in Flensburg leichte Überschwemmungen am Hafen gegeben. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, erreichte der Pegel seinen Höchststand mit 6,23 Metern gegen 4.30 Uhr. Seitdem ist das Wasser wieder auf dem Rückmarsch. Etwa drei Stunden später stand der Pegel noch etwa auf Höhe der Kaimauer. Insgesamt waren die Überflutungen jedoch unterhalb der Knie, wie eine Polizeisprecherin sagte. Demnach standen zwar einige Autos am Hafen auf der Seite der Museumswerft im Wasser, mussten jedoch nicht abgeschleppt werden. Schäden wegen des übergetretenen Wassers sind laut Polizei nicht zu erwarten.