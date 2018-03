Polizei warnt: Unbekannte geben sich als Beamte aus

16.03.2018, 08:58 Uhr | dpa

Die Polizei in Erfurt warnt vor Betrügern am Telefon. Vor allem ältere Menschen seien betroffen, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Den Beamten seien mindestens 22 Fälle seit Mittwoch bekannt geworden. Eine Frau in Sömmerda habe sogar einen vierstelligen Betrag bei der Bank abgehoben und ihn den Betrügern übergeben. Deshalb bittet die Polizei auch Bankangestellte, besonders aufmerksam zu sein, wenn ältere Menschen einen höheren mehrstelligen Betrag von ihrem Konto abheben wollten.

Die Betrüger rufen nach Angaben der Polizei von einer Nummer aus an, die den Nummern der Polizei-Stationen ähnlich sieht. Dann würden sie sich am Telefon als Polizeibeamte ausgeben. Sie behaupten, es habe mehrere Einbrüche in der Umgebung gegeben und erkundigen sich nach Schmuck und Bargeld. Dann fordern sie auf, Geld von der Bank abzuheben oder die Wertsachen zu übergeben.