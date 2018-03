Dresdner Standseilbahn fährt wieder

16.03.2018, 10:49 Uhr | dpa

Eine Standseilbahn in Dresden. Foto: Monika Skolimowska/Archiv (Quelle: dpa)

Die Dresdner Standseilbahn ist startklar für die Ostersaison. Ab diesem Samstag ist die Touristenattraktion wieder in Betrieb, teilten die Verkehrsbetriebe der Landeshauptstadt am Freitag mit. Bei der alljährlichen Frühjahrsrevision war auch das 38 Millimeter dicke und 610 Meter lange Zugseil überprüft worden. Es soll 2020 turnusmäßig ausgetauscht werden. Für Bergbahnen gelten in Deutschland besondere Sicherheitsvorkehrungen.

Die Standseilbahn verbindet seit 1895 den Ortseil Loschwitz mit dem höher gelegenen Stadtteil Weißer Hirsch. Auf einer Strecke von rund 550 Meter überwindet sie ein Höhenunterschied von 95 Metern. Pro Stunde können in jede Richtung maximal 630 Passagiere befördert werden. Die führerlose Fahrt dauert fünf Minuten. Die Standseilbahn auch bei Touristen sehr beliebt. Sie steht genau wie die benachbarte Schwebebahn unter Denkmalschutz.