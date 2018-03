Identität geklärt: 83 Jahre altes Ehepaar stirbt bei Brand

16.03.2018, 12:18 Uhr | dpa

Einen Tag nach einem verheerenden Brand in einem Einfamilienhaus in Plattenburg in der Prignitz steht die Identität der beiden Toten zweifelsfrei fest. Es handelt sich um die beiden 83 Jahre alten Bewohner des Hauses, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Das Ehepaar sei auch mithilfe von Angehörigen identifiziert worden.

Die beiden am Donnerstag gefundenen Leichen sollen nun obduziert werden. Zur Brandursache ermittelt weiterhin eine Mordkommission. Ein Suizid könne nicht ausgeschlossen werden, sagte der Polizeisprecher. Für ein von Dritten verübtes Verbrechen gebe es bislang keine Anhaltspunkte. Vor dem Haus hatten Ermittler einen leeren Kanister entdeckt, in dem sich Brandbeschleuniger befunden haben könnte.