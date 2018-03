Entführung eines 25-Jährigen: weitere Suche nach Motiv

16.03.2018, 12:18 Uhr | dpa

Nach der Festnahme von drei mutmaßlichen Entführern in Lübeck suchen die Ermittler weiter nach dem Motiv für die Tat. Die beiden jüngeren Tatverdächtigen stritten die Tat ab, der ältere schweige, sagte die Lübecker Oberstaatsanwältin Ulla Hingst am Freitag. Die 16, 18 und 45 Jahre alten Männer sollen einen 25-Jährigen mehrere Tage lang in einer Wohnung in Lübeck gefangen gehalten haben, nachdem sie ihn in Stockelsdorf bei Lübeck mit Waffengewalt verschleppt hatten.

Gegen die Männer bestehe der dringender Tatverdacht des erpresserischen Menschenraubes, sagte Hingst. Sie sitzen wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft. Das Opfer hatte sich am Dienstag bei der Polizei gemeldet, nachdem ihm die Flucht aus seinem Gefängnis gelungen war.

Auf Anfrage sagte Hingst, alle Beteiligten seien deutsche Staatsbürger. In welcher Beziehung sie zueinanderstehen, wollte sie wegen der laufenden Ermittlungen nicht sagen.