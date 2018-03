Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen geringer

16.03.2018, 12:29 Uhr | dpa

Der Löhne von Männern und Frauen haben sich in Sachsen weiter angeglichen - aber eine Lücke bleibt. Nach der jüngsten Statistik lag der Lohnunterschied im Jahr 2016 bei 57 Euro im Monat, 2008 waren es noch 224 Euro. 2016 betrug der mittlere Lohn von Frauen mit einem Vollzeitjob in Sachsen 2348 Euro brutto, Männer kamen auf 2405 Euro, teilte die Bundesagentur für Arbeit am Freitag zum sogenannten Equal Day Pay mit. Er markiert symbolisch den Tag, bis zu dem Frauen aufgrund der Lohnunterschiede zwischen den Geschlechtern im jeweiligen Jahr praktisch umsonst arbeiten. Er wird an diesem Sonntag begangen. Bundesweit lag die Lohnlücke 2016 bei 21 Prozent.