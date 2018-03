Nach Messerattacke auf 93-Jährige Tatverdächtige gefasst

16.03.2018, 12:29 Uhr | dpa

Nach der Messerattacke auf eine 93-Jährige in Hamburg-Poppenbüttel hat die Polizei eine 39-Jährige festgenommen. Zuvor hatte die Polizei mit Bildern einer Überwachungskamera nach der Frau gefahndet. Aufgrund eines Hinweises aus der Bevölkerung und umfangreichen Ermittlungen, seien die Ermittler auf die Spur der mutmaßlichen Täterin aus Norderstedt gekommen, die am Donnerstag festgenommen worden sei, teilte die Polizei am Freitag mit. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei der 39-jährigen Deutschen um eine ehemalige Mitarbeiterin der Seniorenwohnanlage. Bei der Durchsuchung der Wohnung der Frau fanden die Ermittler nach eigenen Angaben Gegenstände aus der Wohnung der 93-Jährigen.

Die Staatsanwaltschaft wollte einen Haftbefehl wegen versuchten Raubes mit Todesfolge sowie gefährlicher Körperverletzung beantragen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Die 93-Jährige war am vergangenen Samstag in ihrer Wohnung in einem Pflegeheim überfallen und niedergestochen worden.