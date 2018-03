Kampf um Eintritt ins Kloster: Frau pilgert nach Rom

16.03.2018, 12:29 Uhr | dpa

Die fromme Juristin Claudia Schwarz, die in dem aufgelösten oberbayerischen Kloster Altomünster Nonne werden möchte, ist nun mit ihrem Anliegen zum Vatikan nach Rom gepilgert. Es sei ihr sogar gelungen, "mit jemandem im Vatikan zu sprechen", berichtete sie am Freitag. Der Gesprächspartner habe zwar nur eine untergeordnete Funktion, spreche aber Deutsch und habe versprochen, ihr zu helfen. Sie hoffe und bete nun, dass Gott auch das Weitere regeln werde - und dass ein Schreiben mit den Unterschriften von ihr und vier weiteren Frauen, die in Altomünster Nonne werden möchten, in die richtigen Hände gelange.

Die 29 Jahre alte gelernte Juristin hatte 2015 ihren Job an den Nagel gehängt und lebte seitdem in dem einzigen deutschen Kloster des alten Birgitten-Ordens, um dort Novizin zu werden. Doch der Vatikan löste das Kloster mangels Nachwuchs auf.

Seit die letzte Nonne Apollonia sich vor einem Jahr fügte und in eine Wohnung in Vilseck in der Oberpfalz auszog, wohnt Schwarz allein in dem jahrhundertealten Gemäuer - und kämpft dafür, bleiben zu können. Es gab dazu bereits mehrere Gerichtsprozesse. Zuletzt schmetterte das Landgericht München II am vergangenen Montag ihre Klage gegen die Erzdiözese München und Freising ab, mit der sich Schwarz gegen ihren gewünschten Auszug aus dem Kloster wehrte. Das Erzbistum kann nun ein Zwangsgeld beantragen, um Schwarz zum Auszug zu zwingen.