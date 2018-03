Heynckes zu Sevilla: "Teile Euphorie nicht"

16.03.2018, 14:19 Uhr | dpa

Trainer Jupp Heynckes hat beim FC Bayern München eindringlich davor gewarnt, den FC Sevilla als Glückslos in der Fußball-Champions-League zu bewerten. "Ich teile nicht die Euphorie, die nach der Auslosung ausgelöst wurde. Für mich ist das ein schwieriges Los", sagte der Trainer des deutschen Rekordmeisters am Freitag angesichts der von ihm registrierten ersten öffentlichen Reaktionen auf den Münchner Viertelfinalgegner. Das Hinspiel findet nach der Länderspielpause am 3. April in Spanien statt.

Der Fokus der Bayern ist zunächst auf das Bundesliga-Topspiel am Sonntag (18.00 Uhr) bei RB Leipzig gerichtet. "Das ist eine Topmannschaft", sagte Heynckes. In ihrem 900. Liga-Auswärtsspiel können die Bayern unter Umständen bereits mit einem Sieg deutscher Meister werden, wenn zuvor am Wochenende der Tabellenzweite FC Schalke 04 und der Tabellendritte Borussia Dortmund ihre Spiele nicht gewinnen sollten. "Das ist für mich überhaupt nicht relevant", sagte Heynckes. "Ob wir am Sonntag oder eine Woche später deutscher Meister werden, ist sekundär."

In Leipzig müssen die Bayern erneut auf Arjen Robben verzichten, der noch "leichte Probleme" habe. Auch die leicht verletzten Corentin Tolisso und Thiago kehren noch nicht zurück, sagte Heynckes. James Rodríguez soll dagegen erstmals nach seiner Wadenverletzung wieder in der Startformation auflaufen. Der Kolumbianer war bereits beim 3:1 in der Champions League bei Besiktas Istanbul eingewechselt worden.