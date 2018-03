Weniger Anklagen in Korruptions-Strafverfahren

16.03.2018, 14:09 Uhr | dpa

Die Zahl der Anklageerhebungen in Strafverfahren mit Korruptionsbezug in Berlin ist im vergangenen Jahr verglichen mit 2016 leicht gesunken. Das geht aus dem am Freitag vorgestellten Korruptionsbericht der Staatsanwaltschaft hervor. 2017 erhob sie in 12 derartigen Verfahren Anklage, im Vorjahr waren es 17. Eine Anklageerhebung in Strafverfahren mit Korruptionsbezug ist relativ selten: 2017 zählte die Staatsanwaltschaft 114, von denen die meisten (94) eingestellt wurden. Ein Grund dafür sei, dass der Nachweis von Bestechung mit Geld schwierig sei, sagte der Korruptionsbeauftragte bei der Generalstaatsanwaltschaft, Rüdiger Reiff.