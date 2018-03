Neuer Geschwaderkommandant in Wilhelmshaven

16.03.2018, 14:09 Uhr | dpa

Kommandowechsel beim zweiten Fregattengeschwader in Wilhelmshaven: Kapitän zur See Sven Oliver Beck (45) löst kommende Woche Jörg-Michael Horn (49) als Kommandeur des Kriegsschiffverbandes ab. Die Übergabezeremonie findet am 21. März an Bord der Fregatte "Schleswig-Holstein" am Marinestützpunkt Wilhelmshaven statt, wie ein Sprecher der Marine mitteilte. Horn war unter anderem bei zwei Manövern 2016 als Verbandsführer eingesetzt. Sein Nachfolger wechselt für das Amt aus dem Berliner Planungsamt der Bundeswehr an die Nordsee.

Von Wilhelmshaven, dem einzigen Fregattenstandort der Marine in Deutschland, werden auch Fregatten zu ihren Auslandseinsätzen entsandt. Es gibt insgesamt zwei Fregattengeschwader mit sieben beziehungsweise zwei Schiffen. Derzeit ist die "Sachsen" im Mittelmeer an einer europäischen Mission zu Schleuserbekämpfung beteiligt, die "Bayern" wird einen Nato-Einsatz in der Ägäis ausführen.