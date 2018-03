Drogen und Bargeld: Dealer lässt Polizisten in Wohnung

16.03.2018, 14:09 Uhr | dpa

Weil er Polizisten in seine Wohnung gelassen hat, ist ein Drogendealer in Frankfurt aufgeflogen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, fanden die Beamten insgesamt knapp 14 Gramm Marihuana, etwa 100 000 Euro in bar und einen gefälschten Führerschein. Um zu überprüfen, ob sich der Mann illegal in Deutschland aufhält, fuhren Polizisten am Donnerstagabend zu dem 31-Jährigen. Der Mann ließ die Beamten bereitwillig in seine Wohnung, in der auf einem Tisch Marihuana verkaufsfertig verpackt lag. Das Bargeld lag offen auf Schränken und Regalen verteilt. Der 31-Jährige wurde vorläufig festgenommen und später auf freien Fuß gesetzt, die Ermittlungen dauern an.