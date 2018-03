Blühendes Barock in Ludwigsburg startet in neue Saison

16.03.2018, 14:19 Uhr | dpa

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Trotz eisiger Temperaturen in den vergangenen Wochen ist die Dauergartenschau Blühendes Barock am Ludwigsburger Residenzschloss mit zahlreichen bunten Blumen in die Saison gestartet. Trotz der Kälte im Februar haben die Gärtner bis zu 50 000 vorkultivierte Tulpen vor das Schloss pflanzen können, wie der Sprecher des Blühenden Barocks, Volker Kugel, am Freitag sagte. Er versicherte, dass es "blumentechnisch spätestens an Ostern richtig zur Sache geht". Es ist die 64. Gartensaison rund um das Schloss. Blumen wie Narzissen warten demnach noch auf ihren Einsatz.

In der Winterpause wurden mehrere Erneuerungen vorgenommen. So bieten vier zusätzliche Volieren Papageien und anderen Vögeln ein neues Zuhause. Zudem sind mehrere Veranstaltungen über das Jahr verteilt geplant. Der Circus Roncalli wird im Sommer einen Platz im Garten in Anspruch nehmen, um sein Programm zu zeigen. Bis zum 22. April sind zudem mehrere Strohskulpturen zu sehen. Überdies locken barocke Gartentage, ein Straßenmusikfestival und ein Musikfeuerwerk.