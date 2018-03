Jan Garbarek und Lars Danielsson bei Jazz Baltica 2018

16.03.2018, 14:19 Uhr | dpa

Die Jazz Baltica präsentiert sich in diesem Jahr an einem neue Spielort, aber mit gewohnt hochkarätigem Programm. Im Mittelpunkt stehe der schwedische Jazz-Bassist und Jazz-Cellist Lars Danielsson, kündigte der künstlerische Leiter des Festivals, Nils Landgren, am Freitag an. Unter anderem ist zum Abschluss des Festivals eine großen jazzigen Geburtstagsparty für Danielsson geplant. Der Musiker wird im September 60 Jahre alt.

Zu den Teilnehmern der Jazz Baltica gehören renommierte Künstler wie Jan Garbarek, Ulf Wakenius, Dieter Ilg, Wolfgang Haffner, Nils Wogram, Maria Baptist, Johannes Enders und Eva Kruse, außerdem Candy Dulfer, Randy Brecker, Paolo Fresu, Bill Evans und Donny McCaslin.

Nach sechs Jahren auf der Evers Werft in Niendorf, einem Ortsteil von Timmendorfer Strand, findet das Festival nun erstmals im Strandpark des Ostseebades Timmendorfer Strand statt. Das Festival rücke damit noch näher ans Meer, sagte Landgren. Der schwedische Posaunist leitet die Jazz Baltica seit 2012. Das Festival wird am 22. Juni mit der Jazz Baltica All Stars Band eröffnet. Bis zum 24. Juni werden rund 14 000 Besucher erwartet.