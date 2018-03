Fünf junge Männer wegen schwerer Vergewaltigung vor Gericht

16.03.2018, 15:49 Uhr | dpa

Wegen schwerer Vergewaltigung stehen seit Freitag fünf Männer vor dem Landgericht Frankfurt. Laut Anklage sollen die heute zwischen 21 und 24 Jahre alten Männer im September 2011 eine damals 38 Jahre alte Frau in Schwalbach am Taunus (Main-Taunus-Kreis) auf dem Weg zur Arbeitsstelle abgefangen und in einer Holzhütte auf einem Spielplatz vergewaltigt haben. Die Polizei tappte bei ihren Ermittlungen lange Zeit im Dunkeln. Erst im vergangenen Jahr erhielt man Hinweise auf eine mögliche Täterschaft der Angeklagten.

Diese kündigten über ihre Verteidiger am ersten Verhandlungstag an, die Vorwürfe bestreiten zu wollen. Auch dem Antrag des Rechtsanwaltes der vergewaltigten Frau, diese in dem Prozess lediglich über Video als Zeugin zu vernehmen, wurde von den Anwälten entgegen getreten. Die Frau soll nun Anfang April in den Zeugenstand. Ihrem Rechtsanwalt zufolge leidet sie an erheblichen psychischen Folgen der Tat. Weil die Angeklagten zum Tatzeitpunkt noch Jugendliche beziehungsweise Heranwachsende waren, verhandelt eine Jugendstrafkammer gegen sie. Die vorerst festgelegten Verhandlungstermine reichen bis Juni.