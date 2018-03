Katze aus zehn Meter tiefem Müllbunker gerettet

16.03.2018, 15:49 Uhr | dpa

Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Höhenrettung haben in Darmstadt eine Katze aus einem zehn Meter tiefen Müllbunker gerettet. Wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte, hatten Mitarbeiter eines Müllheizkraftwerks das hilflose Tier am frühen Morgen entdeckt. Um die Katze einzufangen, wurde ein Höhenretter mit einem Tierrettungsnetz in den rund 3000 Kubikmeter großen Müllbunker abgelassen. Der Retter und die Katze wurden anschließend mit einem Flaschenzug hochgezogen. Die Katze wurde laut Polizei unverletzt zur weiteren Versorgung an ein Tierheim übergeben.