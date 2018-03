Skelett retour: Elefantendame Marina zurück in Erfurt

16.03.2018, 15:49 Uhr | dpa

Eine ehemalige Attraktion Erfurts ist in den Zoopark zurückgekehrt - als Skelett. Die Knochen der 2003 im Zoo gestorbene Elefantendame Marina sind am Freitag per Spezialtransport aus dem Phyletischen Museum in Jena nach Erfurt gebracht worden. Experten der auf Stammesgeschichte spezialisierten Einrichtung hatten das Skelett zuvor präpariert und bereits im Museum ausgestellt.

Marinas Knochen standen auch im Dienste der Wissenschaft: Studierende der Zoologie der Uni Jena nutzten sie als Anschauungsmaterial. "Alles ist gut gegangen", sagte eine Zoosprecherin über den heiklen Transport. Die Knochen mussten dabei speziell gesichert werden.

Marina kam 1960 aus ihrer afrikanischen Heimat nach Erfurt und wurde zur Leitkuh für andere Elefanten im Zoo. Ab kommender Woche ist ihr Skelett im dann neu eröffneten Alten Elefantenhaus im Zoo zu sehen.