Geisel lobt Erfolg bei Korruptionsermittlungen

16.03.2018, 15:49 Uhr | dpa

Berlins Innensenator Andreas Geisel hat die Verhaftung eines der Korruption verdächtigen Polizisten als Erfolg gewertet. "Die Polizei hat heute erneut bewiesen, dass sie mit aller Konsequenz und Härte gegen schwarze Schafe in ihren eigenen Reihen vorgeht", erklärte der SPD-Politiker am Freitag. "Das Signal ist ganz klar: Fehlverhalten wird verfolgt. Wir sollten hier also nicht von einem Polizei-Skandal sprechen, sondern von einem Polizei-Erfolg", so Geisel. Am Morgen war in Berlin ein 39-jähriger Polizist verhaftet worden, der mutmaßliche Drogenhändler vor Ermittlungen gewarnt und dafür hohe Geldbeträge kassiert haben soll.