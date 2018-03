Vermögen im Kleiderschrank: Diebe bestehlen Rentnerin

16.03.2018, 17:09 Uhr | dpa

Drei Trickdiebe haben einer Seniorin in Apolda im Weimarer Land mehrere Zehntausend Euro gestohlen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, klingelte am Donnerstag zunächst eine etwa 40 Jahre alte Frau bei der Rentnerin und fragte nach Zettel und Stift. So gelangte sie in die Wohnung. Plötzlich tauchte noch eine zweite Frau auf. Beide verwickelten die Seniorin in ein Gespräch. Eine der Frauen wedelte mit einer Decke herum, wodurch vermutlich eine dritte Person unbemerkt in die Wohnung gelangte. Diese fand im Kleiderschrank mehrere Zehntausend Euro, die die Seniorin über Jahre gespart hatte.

In einem weiteren Fall wurde im Jenaer Ortsteil Lobeda die Polizei verständigt, weil ein Mann bei einer Wohnung klingelte und über die Sprechanlage nach dem Bewohner fragte. Im Hausflur wurden dann zwei Frauen gesehen, bei denen es sich laut Polizei um dieselben wie in Apolda gehandelt haben könnte. Einen Schaden gab es in diesem zweiten Fall nicht.