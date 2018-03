Thüringer Lehrer haben keine E-Mail-Adresse vom Land

16.03.2018, 17:09 Uhr | dpa

Bei den E-Mail-Adressen Thüringer Lehrer herrscht ein buntes Durcheinander. Denn dienstliche Postfächer mit einer Adresse vom Land gibt es für die rund 18 000 Lehrer nicht. Das wird wohl auch vorerst so bleiben. Grund: Ein einheitliches System sei derzeit zu teuer, wie ein Sprecher des Bildungsministeriums am Freitag sagte und damit einen Bericht des MDR bestätigte. Demnach haben zwar einige Kreise und kreisfreie Städte ihren Lehrern Adressen eingerichtet, viele der Pädagogen im Land nutzen aber auch kommerzielle E-Mail-Anbieter, um mit Schülern oder Eltern zu kommunizieren. Problematisch daran sei laut Ministerium, dass in solchen E-Mails keine personenbezogenen Daten ausgetauscht werden dürften - zum Beispiel Schulnoten.

"Wir sehen, dass es den Bedarf gibt und dieses Thema gehört zu unseren Zielen. Aber derzeit ist nicht absehbar, wann wir dieses Ziel erreichen werden", sagte der Sprecher auf Anfrage. Schätzungen des Ministeriums zufolge würden einheitliche E-Mail-Adressen für alle Lehrer in Thüringen zwischen 500 000 Euro und einer Million Euro kosten. Hinzu kämen demnach noch einmal 100 000 Euro pro Jahr an laufenden Kosten. Nach Angaben des Sprechers wolle man abzuwarten, ob Geld aus Berlin fließen könnten - zum Beispiel aus dem Digitalpakt.