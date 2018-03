Schauspieler Gebbert erhält Kieler Kulturpreis 2018

16.03.2018, 17:09 Uhr | dpa

Der Schauspieler Marko Gebbert in Kiel. Foto: Markus Scholz/Archiv (Quelle: dpa)

Der Kieler Kulturpreis geht in diesem Jahr an den Schauspieler Marko Gebbert vom Theater Kiel. Der 44-Jährige erhält den mit 10 000 Euro dotierten Preis für seine Arbeit auf den Kieler Bühnen, wie die Stadt am Freitag mitteilte. Gebbert bereichere das Kieler Theaterleben auch als Sänger und Multiinstrumentalist.

Gebbert gehört seit 2003 zum Kieler Schauspielensemble. Er war in zahlreichen Stücken und in prägenden Haupt- und Titelrollen auf der Bühne des Schauspielhauses zu sehen, darunter Charakterrollen von Shakespeare genau wie Gegenwartsstoffe. Er ist nach Bernhard Minetti 1964 und Burgschauspieler Heinz Reincke 1983 der dritte Schauspieler, der mit dem Kieler Kulturpreis ausgezeichnet wird.

Den Förderpreis Kultur bekommt die 24-jährige Kieler Hornistin Alison Balls. Er ist mit 4000 Euro dotiert. Die Preisverleihungen finden am 24. Juni in einer Festsitzung der Ratsversammlung während der Kieler Woche statt.