Backhaus rechnet in Kürze mit Regelungen zum Wolfsabschuss

16.03.2018, 17:18 Uhr | dpa

Mecklenburg-Vorpommerns Agrar- und Umweltminister Till Backhaus (SPD) rechnet in den nächsten Monaten mit der Vorlage rechtssicherer Regeln für den Abschuss von "Problemwölfen" in Deutschland. Er verwies am Freitag im Schweriner Landtag auf den Koalitionsvertrag von SPD und Union im Bund. Dort sei das Ziel formuliert, den Abschuss von Wölfen zu erlauben, die Weidezäune überwunden haben und dem Menschen gefährlich werden können. Außerdem soll die EU aufgefordert werden, den strengen Schutzstatus des Wolfes zu überprüfen.

"Die Wolfspopulation in Deutschland nimmt stetig zu", sagte der Minister. Was einerseits ein naturschutzpolitischer Erfolg sei, werde angesichts zutraulicher Tiere, die sich Ortschaften nähern, und einer steigenden Zahl gerissener Weidetiere andererseits zunehmend zum Problem. Nach Backhaus' Worten hat die Zahl der Nutztier-Risse durch Wölfe in Mecklenburg-Vorpommern in den vergangenen Jahren zugenommen. 2007 gab es demnach sechs Vorfälle mit 21 toten Nutztieren, zehn Jahre später waren es 28 Vorfälle mit 66 toten Tieren.

Aktuell gibt es Backhaus zufolge im Land zwei Wolfsrudel, deren Kernlebensraum in der Ueckermünder beziehungsweise in der Kalißer Heide liegt. Zudem lebe ein drittes Rudel im Grenzbereich zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg in der Retzow-Jännerstorfer Heide. Ein weiteres Rudel aus der Kyritz-Ruppiner Heide in Brandenburg erstrecke seinen Aktionsradius auch auf den Nordosten. Hinzu kämen zwei Wolfspaare in Jasnitz und in der Nossentiner Heide und ein sesshafter Einzelwolf im Müritz-Nationalpark.