Umweltstaatssekretär ruft zum Schutz bedrohter Arten auf

16.03.2018, 17:18 Uhr | dpa

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Rote Liste bedrohter Arten wird immer länger - aus Sicht von Umweltstaatssekretär Andre Baumann muss noch viel getan werden, um unter anderem den Verbleib von Amphibien und Reptilien in Baden-Württemberg zu gewährleisten. Anlässlich der Jahresveranstaltung zur landesweiten Artenkartierung von Amphibien und Reptilien am Samstag in Stuttgart sagte Baumann: "Wir dürfen und werden nicht abwarten, bis Eidechsen, Schlangen, Frösche und Kröten aus unserer Natur verschwunden sind, weil wir ihren Lebensraum zerstört haben."

Eine Voraussetzung für etwaige Gegenmaßnahmen sei eine landesweite Artenkartierung, sagte Baumann am Freitag. Seit vier Jahren lokalisieren Ehrenamtliche Schlangen, Echsen oder Frösche und füttern mit ihren Daten ein Register der Landesanstalt für Umwelt. Rund drei Viertel der Landesfläche sollen mit dem Projekt bereits abgedeckt sein. Gut 90 Prozent der bundesweit vorkommenden 33 Amphibien- und Reptilienarten finden sich auch in Baden-Württemberg.