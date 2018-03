Land will Klinikbauten mit 235 Millionen Euro fördern

16.03.2018, 17:18 Uhr | dpa

Das Sozialministerium will Krankenhausprojekte mit einem Investitionsvolumen von 235 Millionen Euro fördern. Dies berichten "Heilbronner Stimme" und "Mannheimer Morgen" (Samstag) unter Berufung auf eine Kabinettsvorlage. Insgesamt seien landesweit acht Bauprojekte in das Jahreskrankenhausbauprogramm 2018 aufgenommen worden. "Die Realisierung dieser Projekte wird zu einer weiteren deutlichen Verbesserung der stationären Krankenhausversorgung beitragen", heißt es in der Vorlage weiter. Das Sozialministerium lehnte eine Stellungnahme ab und verwies auf die am kommenden Dienstag in Stuttgart stattfindende Kabinettssitzung. Für diese acht Projekte haben die Krankenhausträger Gesamtkosten in Höhe von mehr als 513 Millionen Euro angemeldet.