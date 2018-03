"Europäische Universität": Hans greift Vorstoß Macrons auf

16.03.2018, 19:28 Uhr | dpa

Die saarländische Landesregierung unterstützt den Vorschlag des französischen Präsidenten Emmanuel Macron für eine "Europäische Universität". Eine gute Grundlage dafür könnte die Universität der Großregion (UniGR) sein, schlug Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) am Freitag in Saarbrücken vor. Dieses Netzwerk verbindet die Universität des Saarlands mit Hochschulen in Kaiserslautern, Trier, Metz, Luxemburg und Lüttich.

"Was Europa am stärksten zusammenhält, wird immer neben der Kultur das Wissen sein", sagte Hans. Er unterstütze daher die von Macron formulierte Vision eines Europäischen Bildungsraums bis 2025, die von der EU-Kommission aufgegriffen wurde.

Die UniGR umfasst 132 500 Studierende und mehr als 10 000 Dozenten oder Forscher. Bislang gibt es in dem Verbund 18 mehrsprachige Studiengänge und einen gemeinsamen Studierendenausweis. Die UniGR verfüge damit über die entscheidenden Voraussetzungen für eine "Europäische Hochschule", die es Studierenden und Forschern ermögliche, europäische Erfahrungen zu sammeln und eine umfassende Anerkennung ihrer Abschlüsse sicherzustellen, erklärte Hans.