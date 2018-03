16.03.2018, 21:49 Uhr | dpa

Zwei Frauen sind bei einem schweren Unfall nahe Oberhof ums Leben gekommen. Sie seien am späten Freitagnachmittag mit ihrem Kleinwagen in einer Rechtskurve frontal mit einem Lastwagen zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Alles deute darauf hin, dass Glätte die Ursache für das Unglück sei, sagte ein Sprecher der Polizei. Die 64 Jahre alte Fahrerin und ihre 44-Jährige Beifahrerin, die aus Nordrhein-Westfalen kamen, wurden so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort starben.