Zwei Spiele in Frauenfußball-Bundesliga fallen aus

16.03.2018, 22:18 Uhr | dpa

Wegen des Wintereinbruchs sind zwei Spiele in der Fußball-Bundesliga der Frauen an diesem Wochenende abgesagt worden. Ausfallen werden das für Samstag angesetzte Spiel zwischen Turbine Potsdam und dem SC Freiburg sowie die für Sonntag geplante Partie zwischen dem FF USV Jena und Meister VfL Wolfsburg. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Freitag mit.