München und Wolfsburg gelingt Ausgleich in den DEL-Playoffs

16.03.2018, 22:49 Uhr | dpa

Der deutsche Eishockey-Meister EHC Red Bull München hat im Playoff-Viertelfinale gegen die Fischtown Pinguins ausgeglichen. Der Titelverteidiger gewann am Freitag Spiel zwei in Bremerhaven mit 6:3 und schaffte nach der überraschenden Auftaktniederlage vor zwei Tagen das 1:1 in der Best-of-Seven-Serie. Auch die Wolfsburg Grizzlys holten sich durch ein 5:2 gegen die Eisbären Berlin im zweiten Match den ersten Sieg.