15 000 Kurden wollen in Hannover gegen Türkei demonstrieren

17.03.2018, 02:48 Uhr | dpa

Zu einem deutschlandweiten kurdischen Protest gegen die türkische Militäroffensive in Syrien werden heute (09.00 Uhr) in Hannover rund 15 000 Teilnehmer erwartet. Mit einem Großaufgebot will die Polizei mögliche Konflikte vermeiden. Kurdische Demonstranten sollen von türkischen Nationalisten getrennt werden. Angesichts zweier Demonstrationszüge und einer Protestkundgebung zum kurdischen Neujahrsfest Newroz werden im Stadtzentrum Behinderungen erwartet. Vor dem Hintergrund des türkisch-kurdischen Konflikts hatte die Polizei zunächst ein Verbot signalisiert. Letztendlich gab ein Gericht aber grünes Licht für die Versammlung.