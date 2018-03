Wintereinbruch in Sachsen: LVB setzt Fahrplan außer Kraft

17.03.2018, 09:59 Uhr | dpa

Der Johannapark in Leipzig zeigt sich am frühen Morgen als Winterlandschaft. Foto: Hendrik Schmidt (Quelle: dpa)

Wegen Schnee haben die Leipziger Verkehrsbetriebe den Fahrplan der öffentlichen Verkehrsmittel außer Kraft gesetzt. Aufgrund der Witterungs- und Straßenverhältnisse müssten die Fahrgäste mit Ausfällen und Verspätungen rechnen, teilten die Verkehrsbetriebe mit. Betroffen sei davon die Stadt Leipzig, aber auch das gesamte Umland.

Seit Freitagnachmittag schneit es in Leipzig ununterbrochen. Der Deutsche Wetterdienst teilte mit, dass es am Wochenende so kalt werden könnte wie selten an einem 17. und 18. März.