Erste Kinder-Vorlesung an der Hochschule Harz

17.03.2018, 10:08 Uhr | dpa

An der Hochschule Harz in Wernigerode gibt es am Samstag (10.00 Uhr) die erste von vier Kinder-Vorlesungen in diesem Jahr. Den kleinen Zuhörern im Alter zwischen acht und zwölf Jahren soll das Thema Recycling näher gebracht werden, das Motto der zweistündigen Veranstaltung des Projekts "KinderHochschule" lautet "Lasst uns trennen, was nicht zusammen gehört. Heute Joghurtbecher, morgen Wertstoff". Die Mini-Akademiker lernen unter anderem, warum es wichtig ist, alte Elektrogeräte wiederzuverwerten. Weitere Vorlesungen seien für den 9. Juni, 15. September und 8. Dezember geplant. Dann soll es um die Steinzeit, den Luchs und Gefühle gehen.

Das Angebot der "KinderHochschule" soll schon die Jüngsten für zusätzliches Lernen und ein späteres Studium begeistern. Hierfür kooperieren die Hochschule Harz und der Internationale Bund.