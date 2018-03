Zwei schwere Glätteunfälle auf A38: Fünf Verletzte

17.03.2018, 10:08 Uhr | dpa

Wegen Glätte hat es auf der Autobahn 38 zwei schwere Unfälle gegeben - fünf Menschen wurden verletzt. Vier von ihnen erlitten so schwere Verletzungen, dass sie in Krankenhäuser gebracht werden mussten, wie die Polizei in Halle am Samstagmorgen mitteilte. Ein Lkw kam am Freitagabend in Richtung Leipzig bei Merseburg (Saalekreis) von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Grund dafür waren nach Angaben der Polizei Schnee und Glätte. Der Fahrer wurde schwer verletzt.

Etwa ein eineinhalb Stunden später kam es in Richtung Göttingen bei Lützen zu einem weiteren Unfall. Dieses Mal verunglückten zwei Kleintransporter und ein Auto. Drei Menschen wurden schwer verletzt. Ein weiterer Mensch wurde leicht verletzt und vor Ort ärztlich versorgt. Die Polizei geht auch hier davon aus, dass Schnee und Glätte die Unfallursache waren. Der genaue Unfallhergang war zunächst aber nicht klar. Die A38 Richtung Göttingen war am Freitagabend für etwa zwei Stunden gesperrt.