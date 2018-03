Ex-Welthandballer Jicha will Chefcoach beim THW Kiel werden

17.03.2018, 10:29 Uhr | dpa

Nach seiner Verpflichtung als Co-Trainer zur kommenden Saison will der ehemalige Welthandballer Filip Jicha 2019 Chefcoach bei Handball-Rekordmeister THW Kiel werden. "Ich weiß, wo ich hin will", sagte der künftige Assistent von THW-Trainer Alfred Gislason im Interview der "Kieler Nachrichten" (Samstag). "Ich glaube, es wird so kommen: Ich werde 2019 Alfreds Nachfolger."

Erst am Freitag hatten die Kieler ihren ehemaligen Kapitän mit einem Dreijahresvertrag ab dem Sommer ausgestattet. Der 35-jährige Tscheche hatte im Oktober vergangenen Jahres seine leistungssportliche Laufbahn beendet. Jicha ist für die Lehrgänge zur A-Trainerlizenz des DHB angemeldet worden, die von Juni 2018 bis Mai 2019 stattfinden. Es sei sein "konkretes Ziel", im Anschluss daran auf Kiels langjährigen Erfolgscoach Gislason zu folgen, sagte Jicha.