Leipziger Buchmesse mit Besucherandrang trotz Schneechaos

17.03.2018, 11:59 Uhr | dpa

Die Leipziger Buchmesse ist trotz Schneefalls und Verkehrschaos mit Besucherandrang in die zweite Halbzeit gestartet. Das Wetter behinderte Besucher und Aussteller am Morgen bei der Anreise zum traditionell am stärksten frequentierten Samstag. Die Deutsche Bahn sperrte den Leipziger Hauptbahnhof wegen eingefrorener Weichen und Schneeverwehungen, wie ein Unternehmenssprecher sagte. Das hatte auch Folgen für den S-Bahn-Verkehr zum Messegelände. Die Leipziger Verkehrsbetriebe setzten wegen des Schneetreibens ihren Fahrplan außer Kraft.

Zu Lesungen und Gesprächen werden unter anderem Bestseller-Autor Sebastian Fitzek und der schreibende Schauspieler Dominique Horwitz erwartet. Im Reigen der zahlreichen Preisverleihungen am Rande des viertägigen Messegeschehens werden unter anderem der "Indie Autor Preis" im Genre Krimi und Thriller sowie der "Ungewöhnlichste Buchtitel des Jahres" vergeben. Zur Halbzeit hatte die Messe an den ersten beiden Tagen rund 81 000 Besucher gezählt. Bis zum Sonntag werden rund 300 000 Besucher erwartet.