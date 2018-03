Streit unter Anglern um Futtereinsatz: Polizeieinsatz

17.03.2018, 12:08 Uhr | dpa

Ein Streit unter zwei Anglergruppen hat in Pirmasens die Polizei auf den Plan gerufen. Eine der jeweils drei Mann starken Gruppen habe der anderen angesichts von deren Fang vorgeworfen, zu viel Futter verwendet zu haben, sagte ein Polizeisprecher am Samstag über den Vorfall vom Freitag. "Es war schon ein heftiger Streit." Dabei seien auch Beleidigungen und Bedrohungen ausgesprochen worden. "Wir wurden von einer der Gruppen gerufen, weil die sich mehr beleidigt oder bedroht gefühlt hat als die andere", so der Sprecher. Mit dem Einsatz der Beamten ist die Auseinandersetzung noch nicht vorbei. Während eine Anglergruppe auf eine Anzeige verzichtete, zeigte die andere die Kontrahenten wegen Beleidigung und Bedrohung an.