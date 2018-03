Bei Straßenglätte gegen Baum geprallt: Mann schwer verletzt

17.03.2018, 11:59 Uhr | dpa

Ein 27-Jähriger ist in Bad Essen (Landkreis Osnabrück) mit seinem Auto von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Bei dem Unfall am Freitagabend wurde der Mann in seinem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt, sagte ein Polizeisprecher am Samstagmorgen. Er musste aus dem Wagen befreit werden und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Den Angaben zufolge kam der Mann vermutlich wegen nicht an die winterlichen Straßenverhältnisse angepasster Geschwindigkeit in der Kurve von der Fahrbahn ab.