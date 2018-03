Städte greifen für blühende Straßenränder in die Tasche

17.03.2018, 11:59 Uhr | dpa

Als Aufwertung des Stadtbildes haben Thüringer Kommunen die Frühlingspflanzung schon länger für sich entdeckt. Bei Narzissen, Begonien, Geranien oder Tulpen wird deshalb nicht gespart, wie eine Umfrage der Deutschen Presseagentur ergab. Fast alle befragten Kommunen geben um die 5000 Euro für die Pflänzchen aus. In Gotha und Mühlhausen sind Beträge in diesem Jahr minimal angestiegen. In Leinefelde und Eisenach reichen 3000 Euro für bunte Beete und Kübel.

Vielerorts stehen die Stadtgärtner bereits in den Startlöchern. Für die Frühjahrsbepflanzung sind sie ausgerüstet mit Gänseblümchen, Goldlack und Vergissmeinnicht.