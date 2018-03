Quiz für den Religionsunterricht mit Freiburg-Fragen

17.03.2018, 12:28 Uhr | dpa

Im Erzbistum Freiburg können Lehrer ab sofort in ihrem Religionsunterricht auf eine neue App zurückgreifen. Wie das Erzbischöfliche Ordinariat am Samstag mitteilte, sind in der ursprünglich für das Bistum Fulda entwickelten Anwendung nun auch Fragen zum Erzbistum Freiburg hinterlegt. Die Schüler können ihr Wissen in 15 Kategorien testen: Geraten werden kann zu Themen wie Bibel, Kirche und Heilige, aber auch im Bereich Weltreligionen. Die Fragen orientieren sich an den Lehrplänen für das Fach katholische Religionslehre. Quizzen kann man mit der App im Einzelmodus gegen den Computer oder mit anderen Spielern im Duell.