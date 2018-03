Gute Bedingungen für Ski und Rodel dank Neuschnee

17.03.2018, 12:08 Uhr | dpa

Jede Menge Neuschnee sorgt kurz vor Saisonende noch einmal für beste Bedingungen für Ski und Rodel in Sachsens Wintersportgebieten. In Erzgebirge und Vogtland tummelten sich schon am Vormittag Tagesgäste und Urlauber auf den präparierten Pisten und Loipen. "Es ist noch mal ein Zuckerle drauf gekommen", sagte René Lötzsch, Geschäftsführer der Schwebebahn am Fichtelberg in Oberwiesenthal am Samstag. Auf der mit 1215 Meter höchsten Erhebung im Freistaat stoben Snowboarder und Skifahrer über den frischen Pulverschnee ins Tal, wo Kinder rodelten.

Auch in Klingenthal (Vogtland) und Eibenstock (Erzgebirge) herrschte Betrieb. Bei im Schnitt 40 Zentimeter Schneedecke und Minusgraden bot auch die Skiarena Ebenstock gute Bedingungen für Abfahrt und Langlauf.

Seit der Nacht schneit es landesweit, auf dem Fichtelberg kamen etwa zwölf Zentimeter und im Lausitzer Bergland teils sogar bis zu 50 Zentimeter Neuschnee dazu. "Erst war er recht nass, dann folgte lockerer Pulverschnee", sagte eine Meteorologin. Der Wind sorge allerdings für Schneeverwehungen. Im Süden und Südwesten soll es bis Sonntag weiterschneien - dank Frost und eisigen Temperaturen bleibt er auch im Flachland liegen.