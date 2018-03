Schlagersänger Hansi Hinterseer kommt ohne Notenlesen aus

17.03.2018, 13:18 Uhr | dpa

Hansi Hinterseer kommt auch ohne Notenlesen als Schlagersänger über die Runden. "Ich war nie gut im Lesen", sagte der 64-Jährige der Münchner Zeitung "tz" (Samstag). Wenn er ein neues Lied erarbeite, bekomme er zunächst ein Demotape. "Da ist ein Keyboard und eine Stimme drauf - und dann schauen wir, ob das für meine Stimme geeignet ist", sagte Hinterseer. Nach 24 Jahren Karriere könne er nicht so viel falsch gemacht haben, so der gebürtige Kitzbühler. "Was ich singe, singe ich gerne."

Hinterseer fuhr vor seiner Zeit als Sänger alpine Skirennen. Seine Gesangskarriere verglich er mit dem Profisport. Ähnlich notwendig seien Konzentration, Kondition, Disziplin und Lockerheit. Zukünftig wolle er abseits der Bühne gerne mal in der Luft das Steuer übernehmen: "Ein Pilotenschein reizt mich schon."