Menschen in Kassel müssen weiterhin Wasser abkochen

17.03.2018, 15:48 Uhr | dpa

Auch in den kommenden Tagen müssen einige zehntausend Menschen in Kassel ihr Trinkwasser wegen einer Verunreinigung mit Bakterien abkochen. Wie ein Sprecher der Städtischen Werke am Samstagmittag sagte, dauere es noch mindestens vier bis sechs Tage, bis die Überprüfung des Wassers abgeschlossen sei. Erst wenn drei aufeinanderfolgende Proben sauber seien, könnten die Menschen das Trinkwasser wieder normal nutzen.

Am Freitagabend hatte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur gesagt, eine Untersuchung habe eine mikrobiologische Verunreinigung mit Kolibakterien ergeben. Dieser Erreger mit der Bezeichnung Escherichia coli (E. coli) deutet oft auf eine Verunreinigung durch Fäkalien hin. Die Ursache der Verunreinigung war zunächst unklar.

Eine akute Gesundheitsgefahr bestehe nicht, erklärten die Städtischen Werke Kassel auf ihrer Facebook-Seite. Dort veröffentlichte das Versorgungsunternehmen eine Karte mit acht betroffenen Stadtteilen und versicherte: "Wir bemühen uns um die zeitnahe Lösung des Problems." Über die Aufforderung zum Wasserabkochen hatten zuvor auch die "Hessisch/Niedersächsische Allgemeine" und hessenschau.de berichtet.

Die Delegierten der Landesärztekammer Hessen zeigten sich besorgt über die gesundheitlichen Gefahren von Schadstoffen in der Nahrungskette und in verunreinigtem Grundwasser. Wie eine Sprecherin mitteilte, forderten sie die Politik auf, "schleunigst für eine möglichst weitgehende Verringerung dieser Gesundheitsgefahren zu sorgen."