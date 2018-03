Sonnenschirm vor Café in Erfurt bringt Radfahrer zu Fall

17.03.2018, 16:09 Uhr | dpa

Ein nicht ordnungsgemäß zusammengeklappter Sonnenschirm ist in Erfurt einem Radfahrer zum Verhängnis geworden. Der 26-Jährige übersah nach Angaben der Polizei vom Samstag offenbar die Streben des Schirms, der vor einem Café in der Innenstadt auf Kopfhöhe in den Verkehrsraum ragte. Der Mann stieß mit dem Hindernis zusammen und stürzte von seinem Rad. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Wie sich herausstellte, kam er mit einer Risswunde und einer Schwellung davon. "Wäre der Sonnenschirm vollständig aufgeklappt gewesen, hätten sich die Streben oberhalb der Kopfhöhe befunden, ordnungsgemäß zugeklappt hätten sie nicht in den Fußgängerbereich geragt", erläuterte die Polizei. Nun müsse geprüft werden, ob der Café-Besitzer für den Unfall verantwortlich sei.