FSV Zwickau verliert bei Tabellenführer SC Paderborn mit 0:2

17.03.2018, 16:59 Uhr | dpa

Nach vier ungeschlagenen Spielen in Serie hat Fußball-Drittligist FSV Zwickau wieder eine Niederlage einstecken müssen. Die Mannschaft von Trainer Torsten Ziegner verlor am Samstag bei Tabellenführer SC Paderborn mit 0:2 (0:0). Vor 6208 Zuschauern erzielten Sven Michel (59.) und Philipp Tietz in der dritten Minute der Nachspielzeit die Tore.

Der FSV präsentierte sich von Beginn an aggressiv in den Zweikämpfen und suchte auch immer wieder den Weg Richtung Tor. Ein Schuss aus 18 Metern von Bentley Baxter Bahn flog über den Kasten (12.), nach einem Pass von Mike Könnecke verpassten Fabian Eisele und Ronny König im Zentrum nur knapp die Führung (36.). Der SCP tat sich schwer, kam erst kurz vor der Pause zu zwei Möglichkeiten.

Den besseren Start in den zweiten Durchgang erwischten erneut die Zwickauer. König scheiterte per Flachschuss (46.) und Eisele mit einem Kopfball an SCP-Schlussmann Leopold Zingerle (50.). Auf der anderen Seite gelang Michel nach einem Eckball per Volleyabnahme die Führung. In der Schlussphase drängte der FSV auf den Ausgleich, doch sowohl Daniel Gremsl als auch Christian Mauersberger im Nachsetzen (79.) brachten den Ball nicht um Tor unter.