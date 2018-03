HSV-Abwehrchef Papadopoulos verärgert über Trainer Titz

17.03.2018, 20:18 Uhr | dpa

Abwehrchef Kyriakois Papadopoulos vom Fußball-Bundesligisten Hambuger SV ist verärgert über Neu-Trainer Christian Titz. Der Nachfolger von Bernd Hollerbach hatte bei seinem Trainerdebüt in der Bundesliga den Griechen auf die Auswechselbank gesetzt. Titz wollte gegen Hertha BSC Berlin (1:2) schnelle Innenverteidiger für die Spieleröffnung, wie er sagte. Papadopoulos wie auch Mergim Mavraj gehörten offensichtlich nicht dazu.

"Dass man die Erfahrenen, die letzte Saison den Klassenerhalt geschafft haben, nicht in die Mannschaft nimmt, kann ich nicht verstehen", grollte Papadopoulos und kritisierte: "Diese Aktion, immer etwas Neues zu versuchen, ist nicht das Beste." Titz wollte die Reaktion des Abwehrspielers am Samstagabend nicht kommentieren. Zunächst will er sich mit dem Griechen unterhalten.