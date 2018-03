Brand in Asylbewerberheim in Kornwestheim: Keine Verletzten

17.03.2018, 20:48 Uhr | dpa

In einem Asylbewerberheim in Kornwestheim (Landkreis Ludwigsburg) ist am Samstagabend ein Brand ausgebrochen. Verletzt wurde niemand, wie ein Polizeisprecher sagte. Das Gebäude wurde geräumt. Es stand komplett in Flammen. Mehr Details waren zunächst nicht bekannt.