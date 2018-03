Neue Kirche für Holzkirchen: Weihe durch Kardinal Marx

18.03.2018, 01:18 Uhr | dpa

Einen Tag vor dem Fest des Namenspatrons heute im oberbayerischen Holzkirchen (Landkreis Miesbach) die neue katholische St. Josefskirche geweiht. Es ist der erste Kirchenneubau im Erzbistum München und Freising seit zehn Jahren. Die feierliche Weihe nimmt Münchens Erzbischof, Kardinal Reinhard Marx, vor. Zum Weiheritus gehört, dass Marx mit seinem Bischofsstab erst an das Kirchenportal klopft, ehe es geöffnet wird. Zudem wird auf dem Altar Weihrauch verbrannt als Symbol für die Gebete der Gläubigen, die zu Gott aufsteigen.

Die neue Kirche ist architektonisch außergewöhnlich: Ein mit Holzschindeln gedeckter 22 Meter hoher Kegelstumpf ragt unübersehbar aus einem Wohngebiet in der Ortsmitte heraus. Deutlich kleiner, aber in identischer Form fügt sich die Werktagskapelle ein, verbunden durch einen Zwischenbau mit Foyer und Sakristei. Im Innern ist der Besucher von dreieckigen Elementen aus Holz umgeben, erhellt wird der weitgehend fensterlose Kirchenbau durch eine Oberlichte am Ende des Kegelstumpfes.

Die Josefskirche ersetzt den Vorgängerbau, der nach nur 50 Jahren wegen erheblicher statischer Mängel abgerissen werden musste. Die Renovierung des bestehenden Kirchturms eingerechnet kostete der Neubau 11,5 Millionen Euro. Am 10. Juni wird in Poing (Landkreis Ebersberg) eine weitere neue katholische Kirche geweiht, Kostenpunkt hier: rund 14 Millionen Euro.