Landkreis Börde wählt neuen Landrat

18.03.2018, 01:28 Uhr | dpa

Im Landkreis Börde wird heute ein neuer Landrat gewählt. Die Wahllokale öffnen um 8.00 Uhr. Rund 150 000 Menschen können ihre Stimme abgeben. Sechs Kandidaten treten an, darunter für die CDU der Bürgermeister von Wolmirstedt, Martin Stichnoth, für die Linke die Landtagsabgeordnete Doreen Hildebrandt und für die SPD Vinny Zielske, derzeit Geschäftsführerin des Trink- und Abwasserverbands Börde. Der amtierende Landrat Hans Walker (CDU) tritt nicht noch einmal an. Sollte keiner der sechs Kandidaten eine absolute Mehrheit erreichen, findet am 8. April eine Stichwahl zwischen den beiden aussichtsreichsten Bewerbern statt.