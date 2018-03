Petrenko spricht bei Saisonpräsentation der Staatsoper

18.03.2018, 01:39 Uhr | dpa

Die alljährliche Saisonpräsentation der Bayerischen Staatsoper ist eine der ganz wenigen Gelegenheiten, bei denen sich der öffentlichkeitsscheue Stardirigent Kirill Petrenko zu seiner musikalischen Kunst äußert. Heute ist es wieder so weit. An diesem Tag stellt die Bayerische Staatsoper in einer großen, öffentlichen Veranstaltung im Nationaltheater die Spielzeit 2018/2019 vor. Auf dem Podium sitzen neben Petrenko Staatsintendant Nikolaus Bachler und Ballettchef Igor Zelensky. Der Eintritt zu der einstündigen Programm-Show mit Video-Trailern der geplanten Produktionen ist frei.

Die Saison 2018/2019 der Bayerischen Staatsoper steht ganz im Zeichen eines Doppeljubiläums. Gefeiert werden 200 Jahre Nationaltheater und der 100. Jahrestag des Übergangs des vormals Königlichen Opernhauses in die Verantwortung der jungen bayerischen Republik. Wie bereits bekannt ist, wird es insgesamt acht Opernpremieren geben, davon zwei unter Petrenkos Leitung, sowie zwei Ballettpremieren.