Lathener wollen es wissen: Wer hat das größte Osternest?

18.03.2018, 02:28 Uhr | dpa

Heute wird es spannend in der kleinen Gemeinde Lathen im Landkreis Emsland: Am Nachmittag (14.00 Uhr) werden Juroren des Guinness-Buches der Weltrekorde erwartet, die das Osternest auf dem Erna-de-Vries-Platz vor dem Rathaus begutachten sollen. Nachdem das Osternest im bayerischen Lauingen mit einer Größe von 200 Quadratmetern bislang das weltweit größte sein soll, sind die Lathener siegessicher, dass sie mit ihren 250 Quadratmetern dieses Jahr den Sieg davontragen werden. "Wir gehen optimistisch in diesen Wettbewerb", sagte Tourismus-Marketingchef Matthias Gehrs. Anlass für den Bau des Osternestes ist der 5. Lathener Ostermarkt.