Frankfurter wählen am Sonntag einen neuen Oberbürgermeister

18.03.2018, 02:48 Uhr | dpa

Frankfurt (Oder) (dpa/bb) – Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen sind knapp 49 000 Wahlberechtigte in Frankfurt(Oder) am Sonntag dazu aufgerufen, einen neuen Oberbürgermeister zu wählen. In der Stichwahl können sie sich heute zwischen dem bisherigen parteilosen Amtsinhaber Martin Wilke und dem Linken-Politiker Renè Wilke entscheiden.

Im ersten Wahlgang hatte der 33-Jährige Herausforderer Renè Wilke 43,4 Prozent der Wählerstimmen erhalten und sich damit gegen vier andere Kandidaten durchgesetzt. Nun geht der Landtagsabgeordnete der Linken und Fraktionsvorsitzende seiner Partei im Frankfurter Stadtparlament mit mehr 20 Prozent Vorsprung gegen den 60-jährigen Martin Wilke in die Stichwahl. Renè Wilke wird auch von den Grünen und der Frankfurter Bürger-Initiative unterstützt. Amtsinhaber Martin Wilke tritt als Einzelkandidat an.